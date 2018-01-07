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В ОРДЛО решили быть мягче с наблюдателями ОБСЕ
07.01.2018 06:40
Главари вооруженных формирований ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) синхронно издали два приказа.
Т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" пророссийской группировки "ДНР" Эдуард Басурин, а также и.о. "начальника управления Народной милиции ЛНР" Михаил Филипоненко сообщили, что подписали 6 января приказы, запрещающие необоснованное ограничение деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной боевикам территории.
В этих "документах" отмечается, что подобные действия улучшат взаимодействие оккупантов с международными наблюдателями.
Напомним, что ранее представители СММ ОБСЕ неоднократно жаловались на препятствия, которые чинят их деятельности боевики ОРДЛО.
Теги: Донбасс, наблюдатели, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, СММ ОБСЕ
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