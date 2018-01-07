В ОРДЛО решили быть мягче с наблюдателями ОБСЕ

07.01.2018 06:40

Главари вооруженных формирований ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) синхронно издали два приказа.



Т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" пророссийской группировки "ДНР" Эдуард Басурин, а также и.о. "начальника управления Народной милиции ЛНР" Михаил Филипоненко сообщили, что подписали 6 января приказы, запрещающие необоснованное ограничение деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной боевикам территории.



В этих "документах" отмечается, что подобные действия улучшат взаимодействие оккупантов с международными наблюдателями.



Напомним, что ранее представители СММ ОБСЕ неоднократно жаловались на препятствия, которые чинят их деятельности боевики ОРДЛО.