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«Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники
08.01.2018 17:55
В оккупированную Горловку Донецкой области в горбольницу № 2 сегодня доставили не менее шести боевиков «ДНР» в состоянии алкогольного опьянения и с легкими ранениями.
Блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети отметил, что «недобитков везли штабелем в кузове».
Также, он уточнил: «Особенностью всех является наличие в анамнезе „легких“ на момент получения, в основном, пулевых ранений мягких тканей, полученных в „начале“ „новогодне-Рождественского перемирия“ — 22−28.12.2017 года. А также наличие нелегкого похмельного синдрома».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики
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