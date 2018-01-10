Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе

10.01.2018 12:20

Эксперты раскрыли действия противника

Южнее и севернее Ясиноватой в своем тактическом тылу боевики закрывают целые участки местности, блокируя движение гражданского автотранспорта и населения. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

При этом, констатировали эксперты, местные жители допускаются в район только при наличии местной прописки.

"Отмечается появление новых мобильных блок-постов. Местным жителям боевики сообщают о "поиске украинских ДРГ", хотя в реальности данными мерами командование оккупантов пытается скрыть масштабную перегруппировку своих сил и средств в данном районе", – пояснили в ИС.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных.

27 декабря состоялось долгожданное освобождение украинских заложников в два этапа. Сначала украинская сторона обменялась с "ЛНР" – освободили 16 человек, а через некоторое время состоялся обмен с "ДНР" – на подконтрольную Украине территорию вернулись 58 человек. Боевикам украинская сторона передала не 306 боевиков, как ранее анонсировалось, а 238 человек – 165 в "ДНР" и 73 в "ЛНР". Это связано с тем, что много лиц из списка были либо ранее освобождены из мест содержания, либо отказались возвращаться в ОРДЛО.

Источник: https://www.segodnya.ua