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Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко
В преддверии выборов нового главаря пророссийских донецких террористов в городе с новой силой разгорается противостояние между нынешним главным боевиком «ДНР» Александром Захарченко и Александром Ходаковским, который осмелился бросить ему вызов.
Как информирует replyua.net, в своем «Фейсбуке» Ходаковский выступил против Захарченко с новой волной обвинений и оскорблений, сказав, что террористы «не стали на колени перед Украиной» и не встанут никогда на них перед несчастной кучкой прохиндеев и бандитских прихвостней Захарченко.
Не называя в открытую никаких фамилий, Ходаковский всячески продавливает смещение Александра Захарченко с должности главаря террористического бандформирования «ДНР», раскритиковав действующую команду Захарченко, назвав их «макеевскими прихвостнями», «князьями грязи» и «отбойщиками» криминального авторитета из Донбасса Мишани Косого.
Ходаковский написал: «Тот прохвост из Макеевки, который сочиняет сказки про свою службу в иностранном легионе, является бывшим отбойщиком криминального уже покойного авторитета Мишани Косого, тот генерал, который ни одного дня не нес службы в армии, тот герой, героизм которого проявился в многочисленных застольных битвах…». В это же время Ходаковский отметил, что в 2014 году сторонники России на Донбассе поверили в разум Москвы, но люди, которые там сидят, ошиблись. Что именно он имел в виду, боевик уточнять не стал.
Теги: Донбасс, бунт, ДНР, Захарченко
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