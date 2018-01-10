Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала

10.01.2018 18:38

В период с 1 по 9 января оккупанты Донбасса нарушали режим тишины в зоне АТО ежедневно, несмотря на начавшееся с 23 декабря «новогодне-рождественское перемирие». При этом количество обстрелов с начала года не превышало 10 в сутки.

Под ударами из различных видов вооружения (от стрелкового оружия до миномётов 120-мм калибра) в 2018-м оказались позиции ВСУ в районах Марьинки, шахты Бутовка, Авдеевки, Водяного, Широкино, Верхнеторецкого, Луганского, Новолуганского, Станицы Луганской, Павлополя, Талаковки, Новотроицкого, Травневого (Майского).

По данным группы «Информационное Сопротивление», с 3 по 9 января с.г., несмотря на достигнутые договорённости, российские оккупационные войска на Донбассе осуществили не менее 25 огневых налётов из 82/120-мм миномётов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок «Град-П», БМП и танков. За это же время подтверждённые потери «гибридов» составили 16 человек.

Отмечается активизация деятельности ДРГ и снайперских групп противника в районе населённых пунктов Докучаевск, Жёлтое, Троицкое, Славяносербск и Новотроицкое. Продолжается активное минирование местности российскими оккупантами, разведка с помощью беспилотников. Но - «без фанатизма».

Тем временем стало известно, что главари вооружённых формирований ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория) синхронно издали два приказа, запрещающие необоснованное ограничение деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной боевикам территории.

В этих «документах» отмечается, что подобные действия улучшат взаимодействие оккупантов с международными наблюдателями.

Напомним, что ранее представители СММ ОБСЕ неоднократно жаловались на препятствия, которые чинят их деятельности боевики ОРДЛО.

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) отреагировала на эту показуху так: «Популисты из ОРДО / ОРЛО имитируют бурную деятельность, выдав за последние шесть месяцев уже второй «приказ» о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Особой наглости таким действиям придаёт то, что после издания предыдущего «приказа» в конце августа 2017 года, количество указанных ограничений не только не уменьшилось, а даже увеличилось. Так, к примеру, за первый же месяц его «действия» СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений».

Также УС СЦЦК заявила, что гибридная армия оккупантов использует перемирие для обустройства новых огневых позиций. В том числе - в пределах населённых пунктов, с целью ведения оттуда обстрелов и использования мирного населения захваченных территорий в качестве «живого щита».

Военный историк Михаил Жирохов, отмечая, что новогодние и рождественские праздники, а также подписанное в Минске «перемирие» принесли заметное охлаждение на линии противостояния на Донбассе, предполагает, что затишье - временное. «На фоне относительного перемирия обе стороны продолжают накапливать силы и готовиться к дальнейшему противостоянию - а то, что оно вспыхнет с новой силой буквально в ближайшие дни, сомнений ни у кого нет, - считает Жирохов. - Судя по целому ряду косвенных данных ближайшие недели на Донбассе будут «горячими» - противник в очередной раз попытается спровоцировать локальное обострение».

Жертвы необъявленной войны

По данным Генштаба ВСУ, в 2017-м безвозвратные потери Вооружённых сил Украины (включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных) в зоне АТО составили почти две сотни военнослужащих. Санитарные потери украинской армии в уходящем году (раненые, травмированные и заболевшие) составляют более 1,2 тыс. военнослужащих. Всего с начала конфликта безвозвратные потери ВСУ составили более 2,3 тыс. человек, санитарные - около 8,5 тыс.

Что до потерь противника, то, как рассказал начальник пресс-центра АТО Роман Туровец, в минувшем году было убито около 590 боевиков, 1157 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. «Цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков потерь», - подчеркнул Туровец.

За весь период конфликта (с апреля 2014-го) на Донбассе погибли по крайней мере 2,8 тыс. мирных жителей, общее число раненых составляет от 7 до 9 тыс. человек, сообщается в отчёте Специальной мониторинговой миссия ООН по правам человека в Украине.

Андрей ПИТОНОВ.