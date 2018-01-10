Герои АТО: Они защищают Отчизну

10.01.2018 18:54

Отшумели новогодние и рождественские праздники. Украинцы ходили в церковь, в гости, на экскурсии, ездили на курорты... А «на передке» донбасского фронта стояли те, за чьими спинами мы могли себе позволить праздновать. «Донбасс» продолжает знакомить читателей с новыми героями Украины.

Как взорвали Путиловский мост





Командир танка Анатолий Скрицкий в свои 60 лет - кавалер ордена «За мужество», Народный герой, депутат Киево-Святошинского районного совета Киевской области. Его лично поздравил президент Пётр Порошенко за уничтожение Путиловского моста в районе Донецка три года назад, в январе 2015-го.

Скрицкий добровольцем пошёл в 1-ю танковую бригаду, выбил себе право воевать.

«18 января 2015-го я прибыл на передовую в подземный бункер «Зенит» под Донецким аэропортом. Это были мои первые сутки на фронте, - вспоминает он. - Там мне и троим другим командирам танков поставили задачу - выйти на Путиловский мост в посёлке Спартак. Вот так мы сразу пошли в бой. С нами были десантники - мы должны были им помогать занять Спартак и Путиловский мост; затем должны были подойти сапёры и мост подорвать. Но десантники остановились перед Спартаком. И мы поехали выполнять задание сами. Те радиостанции, которые нам дали для связи, не работали... Когда ехали по Спартаку, по нам стреляли гранатомётчики - граната попала в динамическую защиту командирского танка Ивана Ждана. Я видел, как бежит гранатомётчик и дал по нёму из пулемёта - точно!»

Когда подъехали к мосту, Анатолий увидел, что под ним, в каких-то ста метрах, стоят танки противника и другая техника. Он скомандовал наводчику Андрею Гуменюку: «Огонь!»

«Андрей сделал около 10 выстрелов в упор. Дальний танк взорвался красиво - я впервые видел, чтобы такой столб огня взлетел из люка башни, - делится Скрицкий. - Рядом стоял БТР: дистанция была так мала, что первый снаряд его не подорвал - прошил насквозь, но за БТРом новый взрыв - там, оказывается, стоял ещё бензовоз! Всё загорелось, начали взрываться боеприпасы. Гуменюк - настоящий герой - всё разбил… После детонации боеприпасов мост рухнул. Но и наш танк подбили. Мы со своими ребятами забрались на танк Ждана».

Анатолий, Андрей и их механик Сергей Кушнир, сидя на башне командирской машины, видели, как три наших танка едут из Спартака.

«На моих глазах танк противника едва не столкнулся с одним из наших танков. Мы сами проехали мимо вражеского танка, который в нас целился, но почему-то не выстрелил, - вспоминает он. - Но гранатомётчик подбил танки Ивана Лясы и Богдана Пантюшенко - они попали в плен. Богдана до сих пор не обменяли...»

Уже на выезде из Спартака был подбит ещё один наш танк. А по тому, на котором мчали Анатолий с товарищами, нещадно била пехота. В башню прилетела граната из АГС и пулемётная очередь, оба побратима Скрицкого были ранены. «Я пытался их удержать, но тут танк, на котором мы ехали, начал двигать башней, и я не смог удержать Сергея! Он упал! На моих руках тяжелораненый Андрей истекал кровью… Его сейчас признали инвалидом третьей группы...»

Позже Анатолий во время вражеской атаки прикрывал бункер, где в тот момент находились начальник Генштаба, Главнокомандущий ВСУ Виктор Муженко и командир 95-й отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины Михаил Забродский (с ноября 2017 года - командующий силами АТО, задействованными в вооружённом конфликте на Востоке Украины).

После Донбасса Анатолий Срицкий служил в учебном центре «Десна», оттуда перешёл в бригаду быстрого реагирования Нацгвардии. А в конце 2017-го он был назначен командиром танка в 72-ю механизированную бригаду.

Обстрельная жара у Мариновки и Авдеевки





Иван - механик-водитель самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». После учебного подразделения, в Девичках, на Киевщине - стал контрактником и продолжил службу в боевой бригаде. На фронте - с начала войны.

«Никогда не забуду те летние дни 2014-го у Мариновки, когда россияне накрывали нас из своей артиллерии с территории Российской Федерации, - уверяет он. - Тогда интенсивность вражеского огня зашкаливала. Был один день, когда нас обстреливали 20 часов подряд, не давая даже голову поднять».

Год назад (в январе-феврале 2017-го) подразделение, в котором служит Иван, обороняло подступы к Авдеевке.

«Зима была лютая, не то, что сейчас, - делится он. - Передвигались в тёмное время суток. Чтобы не выдавать себя, колонна шла без света, ориентируясь по главной машине и по габаритным фонарям. Приходилось двигаться быстро и аккуратно. Как-то даже руку приморозил, когда была метель, и пришлось вести САУ по-походному. Но это - мелочи. Тогда за сутки меняли по 10 огневых позиций, маневрировали и старались как можно быстрее отработать по целям врага, который то и дело пытался перейти к активным действиям наступательного характера. Мы знали, что от нашей работы зависит успех ребят из пехоты, которые видят оккупантов даже без бинокля. И мы с этой работой справились».

Прорыв из Дебальцево





Ровесник независимой Украины, Василий - один из самых молодых командиров в зоне АТО. Футболист, окончил институт физкультуры и… пошёл воевать на Донбасс. В минувшем году после курсов в львовской «сухопутке» получил первичное офицерское звание.

Заместителем, а затем командиром взвода, офицер прошёл немалый боевой путь. Луганский аэропорт, а особенно Дебальцево он никогда не забудет. Там были кровопролитные бои и болезненные потери. Там он сам получил ранение.

«О выходе из Дебальцево уже написано много, это печальная и одновременно героическая история, - говорит командир взвода. - 5 февраля 2015-го мы попали в окружение у Никишино и Редкодуба (Шахтёрский район Донетчины - прим. ред.). Это было, так сказать, окружение в окружении. Доложили наверх, что боекомплекта хватит только на ночь. Знаем, что с БК проблемы на всём плацдарме, потому что противник перекрыл трассу на Артёмовск. Мы зачистили территорию для прорыва машин, и операция по доставке боеприпасов прошла успешно».

Ситуация на линии фронта тогда ежеминутно менялась. Именно тогда командир взвода получил тревожный сигнал: двое бойцов попали в ловушку на верхних этажах здания.

«Метров за 300-400 от них - полсотни пророссийских боевиков, а под зданием, где засели мои ребята, три десятка вражеских солдат, - рассказывает Василий. - Собираются зачищать дом, планируют штурм. Докладывать нет времени, какая-то минута-две - и всё… Беру механика-водителя БМП, сам сажусь за пушку, и мчимся полным ходом. Просто на них выходим и, не жалея боекомплекта, лупим… Кто-то успел убежать, но многие из них остались на месте. Видели и слышали, как мимо нас пролетело несколько гранат с РПГ. Повезло и нам, и нашим бойцам. Мы быстро их подхватили и бросились к своим».

Спустя полсуток, всем подразделениям бригады уже дали команду на выход с Дебальцевского плацдарма, потому что противник накопил на этом направлении огромные силы.

«По нам били из всех стволов, - вспоминает взводный. - Перед глазами - чистое поле, которое простреливается противником. А другого выхода нет. Это - смертельная лотерея. На 120 бойцов - один танк и «бэха». Облепили их, как мухи клейкую ленту... Танк быстро подбили. Командир и наводчик погибли, было много «трёхсотых». Надежда - только на БМП. Я этому парню, водителю, низко кланяюсь. «Челночным бегом», взад-вперёд, между разрывами снарядов перевёз многих бойцов. К сожалению, с каждым таким рейсом увеличивалось число погибших и раненых… Попал в эту «статистику» и я. Перебило осколком правую руку. Чем-то обмотал, но автомат не отдал, потому что левая была не повреждена».

По словам Василия, на страх тогда просто не хватало времени. Душа плачет теперь, когда он вспоминает погибших побратимов…

Сейчас его подразделение надёжно удерживает позиции вблизи Торецка (бывший Дзержинск). Бойцы на взводном опорном пункте считают своего командира настоящим героем. И каждый «опорник», который занимают, называют его позывным.

Подготовил Андрей ПИТОНОВ (по материалам «Цензор.НЕТ», «Народная армия» и пресс-центра штаба АТО).