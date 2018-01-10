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Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе
В России затраты на оборону остаются практически на прежнем уровне несмотря на то, что руководство РФ заявляло о сокращении оборонного бюджета на 2018 год в связи с завершением военной операции в Сирии.
Так, в новом году на оборону российское руководство планирует потратить 2,7 триллионов рублей (в 2017 году эта сумма составляла 2,8 триллионов рублей). Экс- глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что с учетом завершения сирийской операции, оборонный бюджет России не сокращается, а, скорее, наоборот, увеличивается по некоторым направлениям.
Генерал добавил: «Россия будет способна проводить специальные операции локального характера, в частности, усиливать боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Также нам следует быть готовыми к тому, что Россия будет размещать дополнительные контингенты и наращивать их наступательные способности в западных округах России, то есть на границе с Украиной».
При этом Маломуж указал, что Россия также сможет препятствовать попыткам украинской стороны освободить часть оккупированных территорий. Он уточнил: «РФ будет вынуждена использовать более многочисленные контингенты, что потребует большего финансирования, и оно оборонным бюджетом предусмотрено».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, война
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