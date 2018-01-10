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Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения
10.01.2018 11:53
Вчера вечером оккупированное Зайцево попало под обстрел, в результате чего двое мирных жителей оказались заблокированы в собственном доме.
«И.о. главы горловской администрации» Иван Приходько сообщил: «Сегодня около 20:00 опять подвергся обстрелу поселок Зайцево. Пострадал дом по улице Красных Партизан, 26. В результате, в доме оказались заблокированными двое людей: мужчина 50 лет и его мать-пенсионерка».
Также, он добавил: «Люди живы, связь с ними поддерживается. Но, учитывая, что обстрел продолжается до сих пор, деблокировать людей пока не удается».
Уже сегодня утром Приходько сообщил:"Сегодня около восьми утра нам удалось эвакуировать двоих жителей Зайцево, которые были заблокированы в собственном доме»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, Зайцево
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