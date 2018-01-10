Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения

10.01.2018 11:53

Вчера вечером оккупированное Зайцево попало под обстрел, в результате чего двое мирных жителей оказались заблокированы в собственном доме.

«И.о. главы горловской администрации» Иван Приходько сообщил: «Сегодня около 20:00 опять подвергся обстрелу поселок Зайцево. Пострадал дом по улице Красных Партизан, 26. В результате, в доме оказались заблокированными двое людей: мужчина 50 лет и его мать-пенсионерка».

Также, он добавил: «Люди живы, связь с ними поддерживается. Но, учитывая, что обстрел продолжается до сих пор, деблокировать людей пока не удается».

Уже сегодня утром Приходько сообщил:"Сегодня около восьми утра нам удалось эвакуировать двоих жителей Зайцево, которые были заблокированы в собственном доме»

Источник: https://donpress.com