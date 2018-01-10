- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС14:05
- "Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО13:54
- На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»12:19
- Ситуация на КПВВ сегодня, 11 января09:17
- Вновь жертвы! За сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов08:21
- “Папахи по дороге не пропейте!” - соцсети “взорвала” новая угроза казаков “ДНР” захватить Киев07:51
- Ущерб в результате военных действий на Донбассе оценен в 13 млрд гривен21:41
- Семьям уязвимых категорий с детьми с линии разграничения 4 месяца будет предоставляться гуманитарная помощь20:57
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
Семьям уязвимых категорий с детьми с линии разграничения 4 месяца будет предоставляться гуманитарная помощь
Еще 19 декабря 2017 в рамках акции «Папа для Украины» началась выдача гуманитарной помощи для семей с детьми в возрасте до 3 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Акция продлится в течение 4 месяцев (декабрь 2017 — март 2018) на территориях Станично-Луганского, Новоайдарского и Попаснянского районов Луганской области.
Целью проектной деятельности является уменьшение влияния конфликта на жизнь уязвимых детей и их семей / приемных семей, убедившись в том, что дети защищены в семейной среде и в состоянии продолжать развиваться в Луганской области.
Во время реализации проекта, который инициировал Папа Римский Франциск, будет оказана гуманитарная поддержка в виде наборов детского питания и наборов детской гигиены ежемесячно 1000 детям, проживающим на линии разграничения. 200 акушерских наборов получат беременные женщины, которые в ближайшее время готовятся стать мамами, еще 200 наборов получат родители новорожденных детей. Также в рамках осуществления инициативы Папы Римского планируются такие виды деятельности, как ремонт помещений, предоставление гуманитарной материальной поддержки в натуральной форме: товаров для предупреждения переохлаждения и обеспечения срочных потребностей уязвимых семей с детьми по подготовке к зиме на основании индивидуальной оценки потребностей, лекарств, оплата медицинских услуг и связанных расходов (серая зона), психологические и психотерапевтические консультации.
Выбор бенефициаров проекта сделан согласно критериям уязвимости, которыми пользуются государственные социальные службы для определения семейств в условиях кризиса, а также такие дополнительные:
— дети, пострадавшие в результате конфликта или имеют психологические травмы / жертвы насилия;
— дети, потерявшие родителей / опекунов, особенно в результате конфликта;
— разведенные с семьей дети, в случаях, когда семья была разделена в результате конфликта;
— дети под риском потери родительской опеки или попечителя из-за сложных жизненных условий / зависимости / болезни;
— дети, имеющие проблемы со здоровьем;
— дети, живущие в условиях крайней бедности / имеют жилищные проблемы;
— дети молодых матерей (до 18 лет) в условиях кризиса;
— дети, которые воспитываются одним из родителей;+
— дети из многодетной семьи.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, помощь, гуманитарная помощь, переселенцы
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Как живут донбасские посёлки на линии фронта (ФОТО)
- В Донецке высадился немецкий десант с одеялами (ФОТО + ВИДЕО)
- Знаменитая банда Тролля поймана
- Волонтёры Донбасса спасают животных от жути войны
- "ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями14:57
- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- Изменено расписание нового поезда на Донбассе14:27
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС14:05
- "Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО13:54
- На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»12:19
- Ситуация на КПВВ сегодня, 11 января09:17
- Вновь жертвы! За сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов08:21
- “Папахи по дороге не пропейте!” - соцсети “взорвала” новая угроза казаков “ДНР” захватить Киев07:51
- Ущерб в результате военных действий на Донбассе оценен в 13 млрд гривен21:41
- Джиллиан Андерсон решила завязать с "Секретными материалами"15:45
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Tesla начала серийное производство "солнечной черепицы"15:15
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- “Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро”, – В сети появилось признание в убийстве Ноздровской15:04
- "ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями14:57
- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- Фред продлил контракт с «Шахтером»14:30
- Изменено расписание нового поезда на Донбассе14:27
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
- 11 января: Какой сегодня праздник09:08
- Машины разогревать зимой опасно — эксперт08:55
- Реформа подкинула проблем: Как теперь заработать на пенсию08:42
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- ВАЖНО! Ситуация с ПриватБанком: какая угроза для клиентов
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?