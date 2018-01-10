Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт

10.01.2018 08:52

На Донбассе украинские военнослужащие уже на протяжении нескольких месяцев ведут боевые действия против незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» при помощи летального оружия Соединенных Штатов Америки, о чем в «Твиттере» написал ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.



Как информирует replyua.net, Толер написал: «Много шума поднято вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» Украинскому государству, однако нужно отметить, что на линии фронта на Донбассе бойцы батальона «Азов» уже имеют изготовленное в США вооружение летального типа». Вскоре после такого сообщения Генеральный штаб заявил, что никаких ПТРК «Джавелин» силы Антитеррористической операции не получали и не получат в ближайшее время. Речь в данном случае может идти исключительно о противотанковых комплексах TOW, однако это тоже является вопросом будущего.



Напомним, ранее в августе месяце украинский журналист Юрий Бутусов сообщал, что американское оружие на передовой Донбасса действительно не есть чем-то новым. Так, в апреле 2017-го Национальная гвардия Украины получила на вооружение порядка ста ручных гранатометов PSRL-1 у американской компании AirTronic USA.