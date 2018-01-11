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Архив - Донецкая область

Киев и представители ОРДЛО обменяются новыми списками для обмена 18 января, – Лутковская

11.01.2018 19:28
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Киев и представители ОРДЛО обменяются новыми списками для обмена 18 января, – Лутковская

Следующий этап обмена удерживаемыми лицами должен произойти намного быстрее, отметила омбудсмен
Стороны должны встретиться и обменяться актуальной информацией и новыми списками
Украинская сторона и представители ОРДЛО 18 января планируют обменяться информацией об удерживаемых лицах и актуальными списками на обмен, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в интервью «112 Украина».
«Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки — каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа», — рассказала омбудсмен.
Лутковская также сообщила о том, что следующий этап обмена должен произойти намного быстрее, так как многие процедуры уже проработаны в рамках первого этапа.
«Уже нет вопросов, как подтверждать те или иные юридические факты, которые произошли на неподконтрольной территории, а также подконтрольной Украине территории», — отметила она.
Также Лутковская сказала, что на данный момент у нее нет информации относительно того, кого на этот раз будут запрашивать представители ОРДЛО, в свою очередь украинская сторона будет требовать возращения минимум 20 человек.
«Украина изначально разыскивала более 94 человек. К сожалению, были освобождены в рамках последней процедуры 74 человека. Соответственно еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше», — подытожила омбудсмен.
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27 декабря на КПВВ «Майорское» в районе Горловки Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами.
В результате обмена из плена группировок ОРДЛО были освобождены 74 украинца (одна женщина решила остаться в Донецке) в обмен на 233 боевика, осужденных и помилованных в Украине.
Источник Важные новости.



Теги: Донбасс, Киев, обмен, список, ОРДЛО, пленные
 
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