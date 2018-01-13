Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина

13.01.2018 19:36

После того, как с 11 января из-за повреждения кабеля украинского мобильного оператора Vodafone-Украина (до ребрендинга известного как "МТС-Украина") жители неподконтрольной части Донбасса лишились возможности связываться по телефону с подконтрольной территорией, в соцсетях делятся различными вариантами выхода из ситуации.



Как сообщают представители ОРЛО, можно дозвониться со стационарного телеофна. Порядок набора для звонков в Украину с телефонных номеров "Луганская телефонная компания" такой – 0038 (код) номер телефона. Например: 0038 (044) xxxxxxx или 0038(050) xxxxxxx.



Стоимость разговора с абонентами местной телефонной сети по Украине 10 руб. за минуту, а разговоры с абонентами украинских мобильных операторов с 1 января 2018 года – 13,5 руб. за минуту.



С городских телефонов можно позвонить и на стационарные телефоны в "ДНР" по тарифу 1,5 руб. / мин.



"Позвонить на мобильные операторы ЛНР "Лугаком" и ДНР "Феникс" также можно с городского телефона. Для этого нужно набрать код 072, а потом номер телефона", – уточнили в телефонной компании.



Кроме того, жители неподконтрольного Донецка продолжают пользоваться услугами украинского мобильного оператора "Интертелеком". После того, как услуги компании "Vodafone Украина" стали недоступны, через "Интертелеком" можно связываться с подконтрольными Украине территориями.



"В довоенное время сервисный центр "Интертелекома" располагался, в частности, в Донецке по адресу ул. Артема, 85. Сегодня дончане сообщают, что сервисный центр продолжает работать под вывеской "ДонТелеком Сервис". Здесь можно пополнить счет, получить сервисные услуги. Жители констатируют, что оплата принимается в рублях. "Купить симку здесь тоже можно, а также в их точке в ТРЦ "Донецк сити", но обычный телефон не работает с "Интертелеком"", – поясняют пользователи соцсетей. Дончане отмечают, что покрытие "Интертелекома" вполне сносное, звонить можно, куда хотите, кроме "Феникса"". Самый простой тариф – 25 грн в месяц.



Также сообщается, что в ОРДО некоторым абонентам "Феникса" удается дозвониться на номера абонентов компании "Vodafone Украина" на подконтрольную территорию. Но получается это не с первого раза, а стоимость услуги оказалась у всех разной.

Ну и, понятное дело, есть скайп (Skype), вайбер (Viber), вацтап (WhatsApp), но без Интернета они - не помощники...

Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара". То же самое касается "Лугакома", действующего в ОРЛО.

Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.

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