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Казанский: Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?
Журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную часть Донбасса), блогер Денис Казанский прокомментировал отключения "Vodafone-Украина" (бывший МТС) в ОРДЛО.
"На территории, подконтрольной "ДНР", боевики наконец-то все же отключили МТС. К этому шло давно, слухи, что скоро отключат, ходили еще с лета, и вот теперь это случилось, - отмечает Денис. - Главари "ДНР", разумеется, обвиняют во всем украинскую сторону и украинского оператора, но инициатива по изгнанию МТСа из Донецка принадлежит именно им - это только что в своем посте подтвердил и полевой командир Ходаковский".
Денис напоминает, что когда боевики отжали украинские предприятия в ОРДЛО, нашлись люди, которые тут же стали обвинять во всем "блокадников".
"Мол, мирные ополченцы не собирались ничего отжимать, а всякие украинские негодяи из добробатов просто вынудили их конфисковать наши предприятия. Ну а теперь тогда кто виноват, что людям отрубили связь? Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг?" – вопрошает Казанский. - На самом деле боевики и их кураторы из РФ просто продолжают политику отчуждения захваченных территорий от Украины, которую проводили последние 3,5 года, не взирая на отсутствие или наличие блокады с украинской стороны. Рано или поздно должно было произойти и отключение мобильной связи".
По мнению Дениса, теперь "бесправное население вынудят пользоваться паленым "Фениксом", с которого можно позвонить только на другой такой же паленый луганский оператор "Лугаком". Зачем терять такую кормушку и отдавать деньги какому-то МТСу, если можно самим зарабатывать на своих крепостных? Все равно никто ничего не сможет сделать".
Казанский напоминает, что из-за отключения МТС "Феникс" уже не выдерживает нагрузки и работает с большими перебоями, сайт его лежит и не открывается.
"Словом, люди остались без нормальной мобильной связи. С внешним миром теперь можно связаться только через интернет. Ну ничего, зато республика народная", - резюмирует журналист.
Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара".
Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.
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Теги: Донбасс, мобильная связь, ОРДЛО, Vodafone-Украина
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