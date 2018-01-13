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Архив - Донецкая область

Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения

13.01.2018 22:30
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Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения

Мобильное подразделение Ощадбанка с 15 по 19 января будет обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в районе проведения АТО в Донецкой области.

Соответствующий график опубликован Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины:

Напомним, что с ноября 2015 года в Донецкой и Луганской областях работают мобильные банковские подразделения Ощадбанка. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг жителям населенных пунктов прифронтовой зоны. Речь, в частности о выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточных счетов с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и т.д.

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Теги: Донбасс, Донецкая область, Ощадбанк, линия разграничения
 
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