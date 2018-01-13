Министр отшутился на жалобы переселенцев

13.01.2018 21:16

Министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос журналистов о блокировании выплаты пенсий бывшим переселенцам, которые проживают на территории Украины, заявил, что Пенсионный фонд имеет право оспаривать любое решение суда. В том числе в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).



"Если Пенсионный фонд оспаривает решение суда – это его право. Пенсия – это социальная выплата по статье 46 Конституции Украины. Порядок назначения выплаты определяется государство, - завил министр вчера в Мариуполе, подчеркнув, что необходимо урегулировать этот вопрос на уровне закона. - Существует несколько законопроектов. Мы сейчас работаем с авторами законопроектов".



На претензии пенсионеров, что их власть не замечает, Андрей Рева пошутил цитатой фильма "День выборов": "На митинге лилипутов – губернатор нас не замечает".



"Вот это также ситуация. Как он может вас не замечать?!" - выдал министр социальной политики.



Напомним, в последнее время управления Пенсионного фонда Украины в разных городах страны прекращают выплату пенсий гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию из оккупированных населенных пунктов, но при этом отказались от статуса переселенца.