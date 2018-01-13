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Архив - Донецкая область

Мониторинг Донбасса: миссию ОБСЕ подпустили к границе

13.01.2018 15:16
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Мониторинг Донбасса: миссию ОБСЕ подпустили к границе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посетили один приграничный район, который не контролируется правительством.

Как сообщается в последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 12 января), находясь в пункте пропуска на границе возле Мариновки (Шахтерский район Донецкой области) на протяжении около часа, команда СММ видела, что из Украины въехали 19 автомобилей (в частности 4 с табличками "ДНР"), а в Украину въехали 11 автомобилей (в частности 3 с табличками "ДНР"), а также вошли две женщины (в возрасте от 30 до 40 лет).



Теги: Донбасс, граница, СММ ОБСЕ, Мариновка
 
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