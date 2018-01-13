На Донетчине почтили память жертв теракта под Волновахой

13.01.2018 14:10

13 января 2015 года - ровно три года назад - боевики гибридных оккупационный войск ударили из РСЗО "Град" по блокпосту на автодороге "Мариуполь-Славянск-Донецк" у Волновахи. Под удар тогда попал рейсовый автобус "Златоустовка-Донецк". 12 человек были убиты, 18 – ранены.



Сегодня у памятного знака жертвам трагедии собрались заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Василий Остапчук, исполняющий обязанности начальника Волновахского отдела полиции Анатолий Копачевский, народный депутат Украины Дмитрий Лубинец, представители районного и городского совета, неравнодушные граждане. Они возложили цветы и склонили головы в минуте молчания, чтобы вспомнить поименно о каждом из погибших.