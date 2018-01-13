Названы три горячие точки Донецкого направления зоны АТО

13.01.2018 07:35

За минувшие сутки, 12 января, гибридные войска оккупантов Донбасса обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении в районе Водяного, Широкино и Авдеевки.



По данным пресс-центра штаба АТО, противник применил по опорным пунктам сил АТО в районе Водного и Широкино 120-мм минометы.



Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ вблизи Авдеевки.



Напомним, что за минувшие сутки оккупанты Донбасса 10 раз обстреляли укрепления Вооруженных Сил Украины. В рядах сил АТО есть раненые.