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Архив - Донецкая область

Названы три горячие точки Донецкого направления зоны АТО

13.01.2018 07:35
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Названы три горячие точки Донецкого направления зоны АТО

За минувшие сутки, 12 января, гибридные войска оккупантов Донбасса обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении в районе Водяного, Широкино и Авдеевки.

По данным пресс-центра штаба АТО, противник применил по опорным пунктам сил АТО в районе Водного и Широкино 120-мм минометы.

Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ вблизи Авдеевки.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты Донбасса 10 раз обстреляли укрепления Вооруженных Сил Украины. В рядах сил АТО есть раненые.



Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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