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Архив - Донецкая область

Опубликована утренняя сводка с донбасских пунктов пропуска

13.01.2018 08:45
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Опубликована утренняя сводка с донбасских пунктов пропуска

По данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 13 января, утром в КПВВ на Донетчине скопилось пять сотен авто.

В ГПСУ сообщили, что на въезд и выезд у линии разграничения находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/70; "Марьинка" - 50/90; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 70/80.

Отмечается, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, что вчера сквозь линию разграничения сумели пробиться более 35 тысяч человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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