Озвучены шокирующие данные с донбасских блокпостов

13.01.2018 14:57

Полиция Донетчины продолжает подводить итоги работы за год. Сегодня, 13 января, были озвучены данные касательно работы блокпостов (они же – система стопконтроля). Цифры шокируют.



По данным правоохранителей, в течение минувшего года блокпосты пересекли более 100 000 единиц грузового, около 710 000 легковых и более 2 миллионов физических лиц.



По результатам проверок выявлено 4144 фактов правонарушений, из них более 850 - имеют признаки преступлений. Так, выявлено 256 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, более тысячи человек доставлены в территориальные подразделения полиции по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям, еще 721 - как тех, которые поддерживают с боевиками тесная связь.



Кроме того, были задержаны более 300 разыскиваемых преступников и прекращено 416 фактов перевозки наркотических веществ.