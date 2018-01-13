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Появились новые подробности "мести на Светлодарской дуге"
13.01.2018 10:00
Известный волонтер Юрий Мысягин, ранее рассказавший, что на Светлодарской дуге воины АТО показали “высший пилотаж”, мстя террористам за обстрел, поделилися новыми подробностями этой операции.
"Про точный одиночный выстрел нашего бойца из пулемета ДШК с расстояния около 2700 метров. Продолжение. Как подтверждает наша разведка, погибшим террористом оказался военнослужащий, имевший гражданство РФ", - сообщил сегодня Юрий Мысягин на своей странице в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, оккупанты, Светлодарская дуга
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