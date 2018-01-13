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Полная сводка из зоны АТО: всё об обстрелах и потерях за минувшие сутки
За минувшие сутки, 12 января, в зоне проведения АТО боевики ОРДЛО 10 раз открывали прицельный огонь в сторону украинских воинов.
Незаконные вооруженные формирования открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, выпустив при этом около 40 мин. Украинские военные 5 раз открывали ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.
На Луганском направлении вчера боевики 7 раз нарушили режим тишины. Начиная с восьми вечера, НВФ обстреливали позиции украинских военных вблизи Троицкого из 120-мм минометов, вооружения БМП, спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 и гранатометов. При этом боевики выпустили девять 120-мм мин.
Кроме этого, оккупанты прицельно открывали огонь из 82-мм минометов в сторону сил АТО в районе Луганского, выпустив 7 мин.
"НВФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия позиции украинских военных вблизи Катериновки, Луганского, Троицкого и Станицы Луганской", – отметил полковник Гуцуляк.
На Донецком направлении боевики трижды нарушили перемирие. Вчера с самого утра, НВФ в течение часа прицельно обстреливали позиции сил АТО вблизи Водяного, выпустив 15 мин 120-мм калибра. Вечером боевики открыли прицельный огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино. Неподалеку от Авдеевки незаконные вооруженные формирования прицельно обстреляли позиции сил АТО из гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия. Украинские военные открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое – получили ранения (т.н. "санитарные потери"). "Это произошло в результате прицельных обстрелов в районе Троицкого и Катериновки", – уточнил Дмитрий Гуцуляк.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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