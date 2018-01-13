- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- На Донетчину обрушилась новая беда20:56
- В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе20:30
- В Добропіллі з’явилось шість куркулів20:22
- Кабакаев: Перемирие закончилось!20:08
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина19:36
- Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные19:15
После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени
Пастор церкви "Преображение", волонтер Сергей Косяк расскзала о состоянии людей, недавно освобождённых из плена боевиков ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей неподконтрольная Украине территория).
Посетив бывших пленных в клинике "Феофания" (чтобы максимально понять нужду и охватить ситуацию, волонтеры выбрали самую незащищенную и нуждающуюся категорию освобождённых – гражданских), Косяк рассказал следующее:
"Все они - жители Донецкой и Луганской областей. Были арестованы по доносам и разным обвинениям, начиная от шпионажа, до организации диверсионных групп. Сроки у всех разные, некоторые сидели с лета 2014 года...
Многие из них остались без дома, средств к существованию, с подорванным здоровьем и нарушенной психикой. На свободных территориях у некоторых есть родственники, но принимать в своим дома освобождённых не готовы.
В застенках бывало разное, однозначно всех били и унижали в разной степени. Если женщины, да ещё молодые и симпатичные, то сами понимание что делали там с ними... Короче, психологические травмы, у ребят на всю жизнь.
С ними встречаются разные службы, уполномоченные президентом, но никто толком ничего не говорит и не дают каких то гарантий... Нет ни закона, ни правил, чтобы оказывать помощь такой категории людей.
Пока больница - это лучшая переходная ступень к нормальной жизни, но лечить их надо не только физически.
Приходят посещать ребят обычные люди и несколько волонтёрских групп. Теперь думаем, как объединить усилия и действовать системно, начиная от материальной, юридической, психологической помощи, до дальнейшей адаптации к нормальной жизни освобождённых из плена.
На первое время надо шесть спортивных костюмов, зимняя обувь, носки и тёплые свитера. Б/у вещи не подойдут, так как у каждого разные размеры а делать склад не нужных вещей не хочется.
Деньги давать подопечным, пока не желательно, могут потратить не туда куда надо. Мы решили индивидуально, брать каждого, с ним ехать в магазин и покупать самое необходимое.
Мы оперативно организовали в Киеве группу служителей, которая будет заниматься вопросами бывших пленных. Есть видение и стратегия, как помощь сделать профессиональной и системной".
Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.
Теги: Украина, Донбасс, помощь, плен, заложники, ОРДЛО
- Геращенко: на оккупированном Донбассе в заложниках - 112 украинцев
- Климкин и Лавров подняли тему заложников
- В ООН требуют срочно до Нового года обменять всех заложников на Донбассе
- Пленники оккупированного Донбасса: появились новые данные
- "На якій підставі бойовики шантажують світ, зриваючи мінський процес і відверто блокуючи пункт про звільнення заручників?"
- Пресс-конференция Путина, сигнал для украинцев - Кремль свою позицию менять не собирается, конца войне пока не видно
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- В города ОРЛО вернулась вода22:10
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- На Донетчину обрушилась новая беда20:56
- В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе20:30
- В Добропіллі з’явилось шість куркулів20:22
- Кабакаев: Перемирие закончилось!20:08
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина19:36
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- В города ОРЛО вернулась вода22:10
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- На Донетчину обрушилась новая беда20:56
- В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе20:30
- В Добропіллі з’явилось шість куркулів20:22
- Кабакаев: Перемирие закончилось!20:08
- В Украине озвучили число тех, кого не пустят в страну за "не правильные" поездки в Крым19:56
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии