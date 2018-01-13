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Архив - Донецкая область

После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени

13.01.2018 09:42
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После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени

Пастор церкви "Преображение", волонтер Сергей Косяк расскзала о состоянии людей, недавно освобождённых из плена боевиков ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей неподконтрольная Украине территория).

Посетив бывших пленных в клинике "Феофания" (чтобы максимально понять нужду и охватить ситуацию, волонтеры выбрали самую незащищенную и нуждающуюся категорию освобождённых – гражданских), Косяк рассказал следующее:

"Все они - жители Донецкой и Луганской областей. Были арестованы по доносам и разным обвинениям, начиная от шпионажа, до организации диверсионных групп. Сроки у всех разные, некоторые сидели с лета 2014 года...

Многие из них остались без дома, средств к существованию, с подорванным здоровьем и нарушенной психикой. На свободных территориях у некоторых есть родственники, но принимать в своим дома освобождённых не готовы.

В застенках бывало разное, однозначно всех били и унижали в разной степени. Если женщины, да ещё молодые и симпатичные, то сами понимание что делали там с ними... Короче, психологические травмы, у ребят на всю жизнь.

С ними встречаются разные службы, уполномоченные президентом, но никто толком ничего не говорит и не дают каких то гарантий... Нет ни закона, ни правил, чтобы оказывать помощь такой категории людей.

Пока больница - это лучшая переходная ступень к нормальной жизни, но лечить их надо не только физически.

Приходят посещать ребят обычные люди и несколько волонтёрских групп. Теперь думаем, как объединить усилия и действовать системно, начиная от материальной, юридической, психологической помощи, до дальнейшей адаптации к нормальной жизни освобождённых из плена.
На первое время надо шесть спортивных костюмов, зимняя обувь, носки и тёплые свитера. Б/у вещи не подойдут, так как у каждого разные размеры а делать склад не нужных вещей не хочется.

Деньги давать подопечным, пока не желательно, могут потратить не туда куда надо. Мы решили индивидуально, брать каждого, с ним ехать в магазин и покупать самое необходимое.

Мы оперативно организовали в Киеве группу служителей, которая будет заниматься вопросами бывших пленных. Есть видение и стратегия, как помощь сделать профессиональной и системной".

Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.



Теги: Украина, Донбасс, помощь, плен, заложники, ОРДЛО
 
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