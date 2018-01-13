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Архив - Донецкая область

Сквозь линию разграничения сумели пробиться более 35 тысяч человек

13.01.2018 08:33
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Сквозь линию разграничения сумели пробиться более 35 тысяч человек

По данным Госпогранслужбы Украины, движение граждан и транспорта через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается динамичным.

Вчера, 12 января, отмечено незначительное уменьшение пассажиропотока, а количество автомобилей оставалась на уровне предыдущих суток.

Всего за прошлые сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли 35 700 человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

"Майорск" - 9360 человек и 1050 транспортных средств;

"Марьинка" - 8935 человек и 1515 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6545 человек и 1145 транспортных средств;

"Гнутово" - 3770 человек и 845 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7100 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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