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Соцсети рассказали, что творится сегодня у линии разграничения
Общественная организация Донбасс SOS со ссылкой на данный пользователей соцсетей, обрисовала ситуацию на контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
В 11.00 на днр посту пеших человек 150-200, пропускают. На 0 очень много людей, на майорске людей почти полный навес. В обратную сторону почти никого. Но долго ждут автобусов в сторону Енакиево.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-00 Б/П открылся, как не странно в первый запуск даже основная очередь машин на 8-10 продвинулись.
10-20 Стоим из Донецка на Каргиле с 9. Ещё не прошли
10-50 В сторону Донецка Новотроицкое-мало.Еленовка-сигаретный ларёк.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-00 еленовка пустая, пролетели за 30 минут, перлына пустая, за 10 минут
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
9-00 В сторону Мариуполя на Октябре до ставка, на Пищевике до ежей
Напомним, что по данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 13 января, утром в КПВВ на Донетчине скопилось пять сотен авто.
А вчера сквозь линию разграничения сумели пробиться более 35 тысяч человек.
Теги: Донбасс, социальные сети, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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