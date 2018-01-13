Соцсети рассказали, что творится сегодня у линии разграничения

13.01.2018 11:45

Общественная организация Донбасс SOS со ссылкой на данный пользователей соцсетей, обрисовала ситуацию на контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донетчине.



Пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

В 11.00 на днр посту пеших человек 150-200, пропускают. На 0 очень много людей, на майорске людей почти полный навес. В обратную сторону почти никого. Но долго ждут автобусов в сторону Енакиево.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

8-00 Б/П открылся, как не странно в первый запуск даже основная очередь машин на 8-10 продвинулись.

10-20 Стоим из Донецка на Каргиле с 9. Ещё не прошли

10-50 В сторону Донецка Новотроицкое-мало.Еленовка-сигаретный ларёк.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-00 еленовка пустая, пролетели за 30 минут, перлына пустая, за 10 минут



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

9-00 В сторону Мариуполя на Октябре до ставка, на Пищевике до ежей

Напомним, что по данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 13 января, утром в КПВВ на Донетчине скопилось пять сотен авто.



А вчера сквозь линию разграничения сумели пробиться более 35 тысяч человек.