Террорист Ходаковский переживает из-за отключения Vodafone-Украина

13.01.2018 10:07

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев) отреагировал на проблемы с мобильной связью в ОРДЛО.



"Не хочу нервировать жителей, но прошел компетентный слух, что кое-кому из "верхов" пришла в голову мысль не восстанавливать вражеский МТС, - пишет Ходаковский в соцсетях. - Я просто напомню четырнадцатый год: если бы не худо-бедно работающие операторы связи, даже и подконтрольные Украине, мы бы были полностью лишены возможности коммуникации в разгар боев. Связь и обрушали целенаправленно, и перебивали повода, и сносили снарядами вышки - но какой-нибудь из операторов все равно давал возможность ее поддерживать".



Ходаковский признает, что "обрывки наших военных разговоров еще долго потом гуляли по сети, но особенность большинства ситуаций заключалась в том, что пока они снимут информацию с канала связи, пока передадут ее по назначению - приказ уже выполнялся".



"Оставить один лишь "Феникс", пусть и подконтрольный нам, но и без того перегруженный и уязвимый - не по государственному, - переживает террорист. - Я не пользуюсь МТС, зная, что меня там слушают, но он у меня всегда есть, как резервный, и в некоторых зонах, особенно на передовой, куда "Феникс" не добивает, приходится переходить на МТС, сигнал которого более устойчивый. Так что не очень умно будет отказаться от резервного канала связи, подвергнув риску остаться без средств коммуникации всю территорию в какой-нибудь очень важный и ответственный момент".



В комментариях отмечают: "Для многих "Водофон" оказался единственной ниточкой связывающий Донбасс с Украиной. А это дети, старики, друзья..."

Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара".

Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.

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