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Тымчук отреагировал на "крымские подарки" Путина
Координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп ("Народный Фронт") Дмитрий Тымчук уверен, что пока в Украине обсуждают предложение президента РФ Владимира Путина вернуть захваченные в Крыму технику и вооружение ВСУ, включая бронетехнику и боевые корабли, стоит обратить внимание на иной момент.
"Путин оговорился, что предложение не распространяется на боеприпасы ВСУ, оставшиеся в Крыму ("этот арсенал не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте"). Думается, предложение не касается и пехотных вооружений. И это легко объяснимо, - пишет Тымчук на своей странице в Фейсбуке. - В 2014 году сеть группы ИС фиксировала появление на Донбассе у боевиков отдельных единиц бронетехники, ранее захваченной россиянами в Крыму. Сюда же шли потоком и боеприпасы, и стрелковое оружие из Крыма. Тогда россияне еще "стеснялись" на полную катушку снабжать террористов "ЛДНР" оружием со складов ВС РФ, а захваченные в Крыму арсеналы – самое оно, ведь по номерам это оружие и боеприпасы пробивались, как находившиеся в составе ВСУ (все под тезис роспропаганды "ополченцы захватили у украинской армии")".
Тымчук напомнил, что в в мае 2014 г в Бердянском районе Запорожской области СБУ задержала груз стрелкового оружия и взрывчатки, которая предназначалась для террористов "ДНР" (он также выложил оставшиеся в архивах группы ИС фото перехваченного СБУ этого груза оружия). Десятки ящиков с автоматами, пулеметами, гранатометами, гранатами, патронами доставили морским путем из оккупированного Севастополя.
СБУ тогда установила, что это оружие, ранее принадлежавшее ВСУ, боевики были намерены применить во время планируемых террористических акций, в том числе, захвате морского порта и административных зданий в Бердянске и Николаеве, а организаторами поставок оружия являлись сотрудники ФСБ РФ и бывший глава СБУ А.Якименко.
"Кроме того, сколько этого оружия и боеприпасов из Крыма Путин отправил "друзьям" из ИГИЛ – остается догадываться, - отмечает нардеп. - Думается, Украине необходимо инициировать международное расследование по фактам поставки захваченного россиянами в Крыму оружия как террористам в самой Украине, так и далеко за ее пределами".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, оружие, терроризм, Тымчук
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