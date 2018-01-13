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Уличная преступность на Донетчине пошла на спад
Сегодня, 13 января, заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Павел Алексеенко и начальник управления превентивной деятельности собрали руководителей служб, отвечающих за работу внешних нарядов полиции, всех территориальных подразделений, чтобы заслушать результаты служебной деятельности за год.
Недопущения незаконного оборота оружия и взрывчатки, противодействие грабежам, кражам и разбоям, задержание боевиков, их пособников, привлечения к ответственности преступников и работа с несовершеннолетними - к задачам превентивного блока входят обязанности различной направленности. Их объединяет одно - обеспечение надлежащего уровня безопасности на улицах населенных пунктов Донецкой области.
С этой целью ежедневно о правопорядке заботятся пешие и автопатрули, экипажи групп быстрого реагирования и групп реагирования патрульной полиции. Наряд полиции работают на железнодорожных и автовокзалах, в въездах в города и выездах оттуда.
В 2017 году в публичных местах было совершено 1934 преступления. Это на 42,1% меньше, чем в 2016-м. Снижение преступности произошло по всем направлениям - от грабежей и разбоев - до хулиганств.
Дан старт новым направлениям в служебной деятельности. С сентября в городах, где нет патрульной полиции, заработали группы реагирования патрульной полиции. За 3 месяца они проработали почти 21 000 заявлений и сообщений от граждан, прекратили более 13500 административных правонарушений и более 9000 нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Выявлено около тысячи потенциальных убийц за рулем, которые сели за руль в состоянии опьянения.
Кроме того, возобновлено сотрудничество с общественными формированиями, а также внедряется проект "Безопасный дом". Продолжается работа над проектами, которые доказали эффективность. В частности, расширяются границы молодежной организации "Лига будущих полицейских", которая ежедневно пополняется активной молодежью. В тандеме с полицейскими за последние 365 дней проведения 1360 совместных мероприятий.
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Теги: Донбасс, полиция, преступность, криминал
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