В Донецкой области сегодня вспыхнул автомобиль

13.01.2018 18:32

Сегодня, 13 января, в 10:15, на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Слобожанская в г. Лиман (бывший Красный Лиман, что в Донецкой области) горит автомобиль.



Прибывшие к месту ЧП спасатели быстро потушили возгорание. Пожар был локализован в 10:28 и в 10:33 - ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек, повреждены капот и панель приборов салона автомобиля.



К ликвидации происшествия привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.