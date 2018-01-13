Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске пожар убил двоих

13.01.2018 13:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске пожар убил двоих

Возгорание в квартире жилого дома в Краматорске, которое стало причиной гибели двух человек, произошло около 9 утра, предварительно - от окурка. По данному факту полицейского начали проверку.

Сотрудников ГСЧС вызвал брат хозяина квартиры, который увидел пожар. Спасатели сообщили об этом правоохранителям.

Во время ликвидации очага возгорания были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 50-летней сожительницы. Предварительно, они погибли от задымления - следов насильственной смерти обнаружено не было.

Соседи погибших говорят, что пара злоупотребляла алкоголем.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины, сообщает сайт полиции Донетчины.



Теги: Донбасс, Краматорск, пожар, полиция, смерть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх