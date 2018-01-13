В Мирнограде посчитали переселенцев

13.01.2018 07:39

Управление социальной защиты населения Мирноградского городского совета (подконтрольная часть Донетчины, бывший Димитров) продолжает регистрацию внутренне перемещенных лиц.



По состоянию на 01.01.2018 год в Единую информационную базу данных внутренне перемещенных лиц внесена информация и выданы справки установленного образца на 17015 человек, сообщает ddk.dn.ua



В УСЗН напоминают, что для получения вышеупомянутой справки дети до 14 лет обращаются через законного представителя, а с 14 лет - самостоятельно с ІD-паспортом согласно ст.21 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".