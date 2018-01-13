В ОРДО появились листовки с просьбой простить за убийство

13.01.2018 14:41

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что сегодня, 13 января, в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) появились листовки, связанные с терактом трехлетней давности в районе Волновахи.



"Сегодня печальная годовщина. 13 января 2015 террористы расстреляли рейсовый автобус "Златоустовка - Донецк". Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня "Град". Батарея стреляла со стороны Докучаевска. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения, - пишет Андрей. - Мы помним этот день. Но, оказывается, не только мы".



По данным Цаплиенко, сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились листовки с извинениями в совершении того страшного преступления. "Волноваха, извини за убийство!" - гласят они. И сообщают, что обстрел велся боевиками из района Докучаевска.



"Что это, раскаяние или спецоперация? – вопрошает Андрей. – Листовок было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Но бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, - а даже сфотографировать. Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти листовки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Долгие годы ждут возвращения Украины. И помнящие всё".



Напомним, что на Донетчине почтили память жертв теракта под Волновахой.