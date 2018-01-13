Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе

13.01.2018 20:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе

Представители СММ ОБСЕ в Украине представители краткий обобщенный отчет о своей деятельности, охватывающий духнедельний период (по 7 января).

По данным Миссии, в последние дни декабря 2017 года были ранены трое гражданских лиц. "Это увеличило общее количество жертв среди гражданского населения в 2017 году до 476 человек, среди которых 86 погибших. С 1 по 7 января 2018 года жертв среди гражданского населения Миссией зафиксировано не было", - отмечается в отчете.



Теги: Донбасс, конфликт, жертвы, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх