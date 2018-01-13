В зоне АТО "гибриды" дерут глотку и ведут стрельбу: опубликовано видео

13.01.2018 13:09

Военное телевидение Украины сегодня, 13 января, поделилось сюжетом с передовых позиций сил АТО на Донецком направлении. Воины признаются – противник не соблюдает перемирия, постоянно провоцируя защитников Украины.



"По нашим позициям прилетает даже днем, - отмечает ВоенТВ. - А на некоторых участках линии соприкосновения окопы захватчиков за 100-150 метров от наших. Вот и кричат "какбыбратья" между выстрелами ребятам ерунды. Дерут глотки - хотят спровоцировать на стрельбу".



Украинские воины на провокации гибридной армии оккупантов не поддаются. По ним же часто "работают" снайперы и гранатометы противника. В основном обстрелы ведутся в темное время суток.



