В зоне АТО в ход пошла артиллерия

13.01.2018 18:21

С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские воины давали противнику адекватный ответ.



"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружение укрепления Вооруженных Сил Украины. Сегодня, впервые за время перемирия, оккупанты применили артиллерию", - сообщает рпесс-центр штаба АТО.



На Луганском направлении под обстрелом противника оказались позиции ВСУ у Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов.



На Донецком направлении почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, у Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов.



Кроме того, обстреливались из 120-мм минометов и гранатометов позиции ВСУ в районе шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - около Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого.



Напомним, что сегодня под удар попал один из домов в Авдеевке.