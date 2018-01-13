Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома

13.01.2018 21:51

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в составе соединений и частей т.н. 1 и 2 Армейских корпусов российско-оккупационных войск продолжает расти количество преступлений и противоправных действий, совершенных личным составом, в т.ч. против гражданского населения.



В частности, 11 января с.г. военнослужащий одной из частей 1 АК ("армия" пророссийской группировки "ДНР", подчиняющаяся Вооруженным силам РФ) при попытке ограбления дома гражданского лица применил огнестрельное оружие. В результате тяжелое огнестрельное ранение получила местная жительница, ее помещению и личному имуществу нанесен значительный ущерб.



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