За оккупантов Донбасса "воюют" "мертвые души"

13.01.2018 14:19

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в ОРДЛО растет количество случаев привлечения жителей оккупированного Донбасса к коррупционным схемам. Схемы эти, по данным ГУР, позволяют российским офицерам получать дополнительное финансирование с целью личного обогащения.



"Так, на штатные должности в передовых подразделениях фиктивно зачисляются местные жители, которые реально к прохождению т.н. "воинской службы" не привлекаются. За это они скрыто отдают "командирам-благотворителям" две трети выданных им ежемесячных денежных выплат (около 10 тыс. руб.)", - отмечают в украинской разведки.