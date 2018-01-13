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Архив - Донецкая область

За оккупантов Донбасса "воюют" "мертвые души"

13.01.2018 14:19
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За оккупантов Донбасса "воюют" "мертвые души"

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в ОРДЛО растет количество случаев привлечения жителей оккупированного Донбасса к коррупционным схемам. Схемы эти, по данным ГУР, позволяют российским офицерам получать дополнительное финансирование с целью личного обогащения.

"Так, на штатные должности в передовых подразделениях фиктивно зачисляются местные жители, которые реально к прохождению т.н. "воинской службы" не привлекаются. За это они скрыто отдают "командирам-благотворителям" две трети выданных им ежемесячных денежных выплат (около 10 тыс. руб.)", - отмечают в украинской разведки.



Теги: Донбасс, разведка, оккупанты, ГУР, ОРДЛО
 
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