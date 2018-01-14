Бюджетников сделали заложниками в "ДНР"

14.01.2018 19:37

На блокпостах в Горловке (оккупированная часть Донетчины) появились списки сотрудников бюджетных организаций, которым не разрешается выезжать на украинскую территорию.



По информации Интернет-сообщества Nova Gorlivka, сегодня на блокпосту были задержаны сотрудники медучреждения. Им не разрешили выезжать на украинскую территорию, так как их фамилии якобы значились в запрещенных списках, предоставленных оккупационным "руководством" город.



Ранее в Горловке во всех бюджетных организациях прошли собрания с доведением информации о запрете выезда из "ДНР" всем, кто работает в бюджетных организациях и государственных структурах "республики".