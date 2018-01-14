Как студенту-переселенцу добиться социальной стипендии

14.01.2018 07:38

Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Яна Пиявская дала пояснение, каким образом студенты-переселенцы могут получить социальную стипендию.



По словам специалиста, получение социальной стипендии регулируется постановлениями Кабинета министров № 1045, 1047, 1050.



Постановление №1045 предусматривает, что социальную стипендию для студентов вузов могут получить:



дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

люди, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;

шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет;

люди, чьи родители шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее 15 лет, или погибли в результате несчастного случая на производстве, или стали инвалидами I или II группы;

участники боевых действий и их дети;

дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов;

внутренне перемещенные лица.



Стипендию предоставляют тем, кто учится на бюджете, не получает академическую стипендию, не находится на государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей), не находятся в академическом отпуске.



Чтобы получить соцстипендию студент-переселенец должен обратиться в деканат с заявлением. В нем надо указать основания для назначения соцстипендии, а также копии:



паспорта гражданина Украины;

свидетельства о рождении;

идентификационного кода;

справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ).



Стипендиальная комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения письменного обращения принимает решение о праве на стипендию. В случае положительного решения, соответствующая социальная стипендия выплачивается с даты обращения.



Социальную стипендию назначают на весь период обучения начиная с месяца обращения. Выплачивают ежемесячно:



студентам вузов I-II уровня аккредитации – 750 грн;

студентам высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации - 1000 грн;

студентам высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2000 грн.



Согласно Постановлению №1050, соцстипендия выплачивается студентам, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения, включены в рейтинг.



Академическая задолженность возникает, если:



в течение учебного семестра до начала текущего семестрового контроля, определенного учебным планом, студент по любому предмету не набрал минимум баллов, определенный в учебном заведении;

во время семестрового контроля по любому учебному предмету студент не набрал минимум баллов, определенный в учебном заведении.