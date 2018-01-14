- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
- На Донбассе организовали "окна тишины"20:34
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне20:02
Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия
Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук (первый председатель Службы безопасности Украины, экс-премьер-министр, экс-председатель СНБО и экс-министр обороны, генерал армии) прокомментировал прозвучавшее из РФ предложение денонсировать договор о дружбе между Россией и Украиной в части взаимного признания границ двух стран.
Напомним, что с подобным предложением выступил первый зампред комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы от "Единой России" Константин Затулин.
По словам Марчука, Затулин предложил "частично денонсировать настоящий украинско-российский договор в той части, которая касается "стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ".
"Именно как раз из-за этих двух слов "подтверждают нерушимость ..." и состоялась тогда, в далеком 1995 году, моя встреча в Кремле с Президентом РФ Борисом Ельциным (тогда Марчук исполнял обязанности премьер-министра Украины, – прим. ред.). И тогда удалось убедить Бориса Ельцина оставить в Договоре "подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Согласно настоящему договору, Крым это территория Украины, а война на Донбассе это российская агрессия. И этот договор является "действующим", - отметил Марчук.
По его словам, пока не известно, пойдет ли Россия "на дальнейшие реальные шаги по такой специфической односторонней денонсации".
"Но заявка сделана, - отмечает Марчук. - Почему Украина не ставила вопрос о его денонсации – это отдельная тема. Острая тема и, действительно, не однозначная. Несмотря на это, должен быть хоть какой-то официальный комментарий, хотя бы со стороны МИД. Потому что прямого и однозначного ответа на этот вопрос для, как говорят, "простых" людей, нет".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, агрессия, договор
- Путин признался, что напал на Украину
- Российский боевик в Крыму угрозами заставил девушку снять кулон с тризубцем (ВИДЕО)
- Геращенко: "РФ оголосила справжнє сафарі на кримських татар і украінців"
- Возмездие за Крым: Канада готова обновить "список Магнитского"
- Песков попытался донести мысль, что Кремль считает Донбасс частью Украины?
- Мнение: "Трудно требовать от украинцев выполнения соглашений, если каждый день гибнут их солдаты"
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
- На Донбассе организовали "окна тишины"20:34
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне20:02
- Руководитель Восток SOS: Даже у нейтральных людей создают стойкое ощущение, что возвращение ОРДЛО под контроль Украины равно наказанию22:20
- На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"22:00
- Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия21:45
- На горсовете Доброполья появились елка и террикон21:30
- Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости21:10
- На Донетчину прибыл необычный "десант"20:47
- "Подло себя ведут". Украинские воины рассказали, что творится у Авдеевки20:43
- На Донбассе организовали "окна тишины"20:34
- Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе20:19
- В прифронтовой Авдеевке мечтают о бассейне20:02
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На Донетчину обрушилась новая беда
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- В Горловке "нащупали" МТС
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО