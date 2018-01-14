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Архив - Донецкая область

Мнение: оценить масштаб ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями, невозможно

14.01.2018 18:20
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Мнение: оценить масштаб ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями, невозможно

На сегодня нет реальной суммы ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями. Об этом заявил бывший губернатор Луганщины, действующий заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет. Потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной (правительству Украины) территории", – отметил Тука в комментарии "112 Украина".

Он добавил, что в сумму ущерба, которую недавно назвал Кабмин (13 млрд грн), включены только убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что за время военных действий на Донбассе был нанесен ущерб на 13 млрд грн. Отмечалось, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской обл. насчитывалось 7627 поврежденных и разрушенных объектов. Общая сумма убытков составляла 9 млрд грн. В то же время в Донецкой обл. разрушенными и поврежденными считаются 7403 объекта. Сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн.



Теги: Донбасс, война, ущерб, разрушения
 
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