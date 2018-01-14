На Донетчине представителей СММ ОБСЕ задержали боевик "ДНР" и военнослужащий ВСУ

14.01.2018 16:29

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), наблюдатели столкнулись с проблемами свободы передвижение. Причем создавали их обе противоборствующие стороны.



Так, вооруженный мужчина отказал членам патруля Миссии в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения пророссийской группировки "ДНР", ссылаясь на то, что у наблюдателей нет разрешения от одного из "руководителей" псевдореспублики.



Военнослужащий Вооруженных сил Украины на блокпосту, расположенном на северо-западном въезде в с. Ижевка (66 км к северу от Донецка), не позволил патрулю Миссии проехать, ссылаясь на приказы от своих командиров. СММ проинформировала об этом офицеров Вооруженных сил Украины при СЦКК, однако те не смогли посодействовать проезду патруля Миссии.