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Архив - Донецкая область

На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак"

14.01.2018 13:18
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На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак"

В районе отвода тяжелого вооружения в Донецкой области экипажи танков и боевых машин пехоты ВСУ сдавали экзамены по специальности.

Так, на военном полигоне Донетчины экипажи отдельной танковой бригады выполнили учебно-боевые задачи в различных видах боя.

- Мы обучаем личный состав, как необходимо воевать. Используем для этого опыт боевых действий. Сначала теория (без нее никуда), потом основная нагрузка делается на практике, - отмечает заместитель командира бригады подполковник Евгений Межевикин. - Личный состав для экипажей боевых машин мы отбирали из бойцов, которые имеют личную мотивацию.

Во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавание целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки.

По итогам занятий личный состав показал высокие результаты, психологическую стрессоустойчивость, закалку, высокую эффективность и маневренность, сообщает мобильная пресс-группа ОТГ "Донецк".



Теги: Донбасс, танки, ВСУ, БМП
 
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