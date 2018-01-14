На Донетчину прибыл необычный "десант"

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Более 200 студентов из Киева, Николаева, Полтавы, Харькова и Львова приняли участие в этническом фестивале "Вертеп-Фест 2018", который охватил Харьковскую и Донецкую области.
"Наш фестиваль призван объединить Украину через наши традиции. В этом году мы привезли в Донецкую область вертепы, которые посетят около 15 разных городов. В программе - встречи со школьниками, студентами и военными. Очень важно, что у нашей молодежи есть возможность ближе познакомиться с традициями празднования в разных регионах страны. В Донецкой области мы слышим такие щедривки и колядки, которых больше нигде нет", - подчеркнула менеджер харьковской ячейки Украинской Академии Лидерства Ирина Тулякова.
Участников фестиваля в Краматорске встретили представители Донецкой облгосадминистрации, волонтеры и жители города.
Представители "Вертеп-Феста 2018" в ходе визита посетят (и уже посетили) Бахмут, Бахмутский район, Святогорск, Славянск, Покровск, Доброполье, Николаевку, Константиновку и Дружковку. Финальное выступление состоится в Краматорске, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Теги: Донбасс, фестиваль, культура, вертеп
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