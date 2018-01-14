На горсовете Доброполья появились елка и террикон

14.01.2018 21:30

На здании доропольского городского совета (подконтрольная часть Донецкой области) вывесили новый огромный баннер-картину с зимними мотивами.



Как сообщает ddk.dn.ua, в прошлом году на здании был вывешен "летний баннер", изготовленный по эскизу добропольской художницы Анны Березиной. На огромной картине были изображены узнаваемые места Доброполья.



Теперь рисунок значительно обновился: во-первых, его посвятили зиме (снег, вокруг елки на коньках катаются дети), во-вторых, одни добропольские достопримечательности исчезли (храм иконы "Всех скорбящих радость" при входе на рынок; АБК шахты "Добропольская"; тепловоз), уступив место другим (Покровский храм, террикон, обновленный Дворец спорта).