- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
На оккупированном Донбассе - спрос на украинское
Жители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) вынуждены довольствоваться товарами из РФ и Беларуси, а также тем, что производят сами. Товар со свободной части Украины – в особом почете.
"Жители "ЛНР/ДНР" готовы его покупать даже по завышенным ценам, так как он отличается по качеству во много раз превосходя тот товар, который гражданам "республик" навязали террористы", - пишет "Диалог.UA".
Как рассказали "Обозревателю" жители ОРДО, в последнее время на оккупированной территории стало больше ассортимента белорусского производства. Однако люди по-прежнему скучают за всем украинским, которое на оккупированный Донбасс преимущественно попадает путем контрабандного завоза.
Жители "ДНР" признаются, что украинской продукции на территории ОРДО мало. В основном – контрабанда или подделка. При этом спрос на украинский товар не падает.
"Хозяйки для закупорок даже соль покупают бахмутскую. Качество российских продуктов плохое, особенно молочной продукции, сыров, колбас, соков и напитков", - рассказал житель оккупированного Донецка. Он также отметил, что приезжающие из РФ к жителям "республики" родственники констатируют достаточно дорогие цены на ряд товаров. Они продаются по таким же расценкам, как, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. Но при этом на оккупированном Донбассе зарплаты и пенсии у людей намного ниже, чем в России. Не говоря уж о качестве жизни…
Теги: Украина, Донбасс, продукты, ДНР, ОРДО
- В Донецке почти полностью вымыт весь средний класс, а еда - дорогая и невкусная
- Коты российское молоко даже брезгуют пить: как бы ни старались террористы "ДНР", в оккупированном Донецке все равно большой спрос на украинские продукты
- Едут ватные пенсионеры к хунте за продуктами и пенсией, ведь русским духом сыт не будешь - Фашик Донецкий
- "Власти ДНР" заявили, что "республика" живет в изобилии и украинские продукты им не нужны
- Из «ДНР» изгнали «Человека в беде»
- Захарченко хвастливо заявил, что держит Украину «за одно место»
- Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»22:08
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Купание на Крещение: украинцам напомнили правила безопасного ныряния22:31
- Стало известно, где скрывается беглый экс-главарь «лнр»22:08
- Чаплыга: закон о деоккупации Донбасса нарушит права граждан в регионе21:40
- Терміново: українці більше не побачать “Україна має талант”21:20
- СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ21:10
- В Украине прошли успешные испытания зенитно-ракетного комплекса «Печора»20:51
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування20:45
- Что принесет общинам контроль над землей?20:30
- Вступительная кампания-2018. К чему готовиться школьникам?20:10
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами «Феникса»19:58
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- На Донетчину обрушилась новая беда
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- Что положить в кошелек для богатства
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки