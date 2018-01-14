На оккупированном Донбассе - спрос на украинское

14.01.2018 15:09

Жители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) вынуждены довольствоваться товарами из РФ и Беларуси, а также тем, что производят сами. Товар со свободной части Украины – в особом почете.



"Жители "ЛНР/ДНР" готовы его покупать даже по завышенным ценам, так как он отличается по качеству во много раз превосходя тот товар, который гражданам "республик" навязали террористы", - пишет "Диалог.UA".



Как рассказали "Обозревателю" жители ОРДО, в последнее время на оккупированной территории стало больше ассортимента белорусского производства. Однако люди по-прежнему скучают за всем украинским, которое на оккупированный Донбасс преимущественно попадает путем контрабандного завоза.



Жители "ДНР" признаются, что украинской продукции на территории ОРДО мало. В основном – контрабанда или подделка. При этом спрос на украинский товар не падает.



"Хозяйки для закупорок даже соль покупают бахмутскую. Качество российских продуктов плохое, особенно молочной продукции, сыров, колбас, соков и напитков", - рассказал житель оккупированного Донецка. Он также отметил, что приезжающие из РФ к жителям "республики" родственники констатируют достаточно дорогие цены на ряд товаров. Они продаются по таким же расценкам, как, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. Но при этом на оккупированном Донбассе зарплаты и пенсии у людей намного ниже, чем в России. Не говоря уж о качестве жизни…