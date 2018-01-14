На оккупированный Донбасс направили огромное количество "гуманитарки"

14.01.2018 22:00

В течение 2017 года в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная Украине территория) через КПВВ "Новотроицкое" было доставлено 777,3 тонн гуманитарных грузов.



Как уточняет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, из этих грузов продукты питания составили 341,5 тонн, строительные материалы - 379, 9 тонн, медпрепараты и оборудование - 25,6 тонн.



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