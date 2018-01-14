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Официальные данные СММ ОБСЕ: Минские согшлашение попраны оккупантами Донбасса
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), в неподконтрольных правительству районах Донбасса обнаружено вооружение, которое давно должно быть отведено, согласно минским соглашениями.
Так, 11 января в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения обнаружено артиллерийскую систему (неустановленного типа), буксированную, судя по всему, бронетранспортером (MT-ЛБ) недалеко от комплекса в с. Новозарьевка (47 км к юго-востоку от Донецка).
12 января команда СММ видела зенитный ракетный комплекс (9K33 "Оса"), двигавшийся на запад вблизи с. Крещатицкое (быв. Красноармейское, 33 км к северо-востоку от Мариуполя). Наличие там этих единиц вооружения является нарушением линий отвода. Оба нарушения были зафиксированы в зоне, в пределах которой, согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.
Наблюдатели также видели 2 танка (Т-64) на прицепах-платформах, двигавшихся на северо-восток в 1 км к востоку от с. Гаевое (14 км к западу от Луганска).
Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода, и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 7 танков (пять Т-64 и два Т-72).
Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, оккупанты, СММ ОБСЕ
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