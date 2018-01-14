Огонь охватил больницу в Донецке, есть жертвы

14.01.2018 19:10

Сегодня, 14 января, в здании больницы №24 в Кировском районе на западе оккупированного Донецка, произошел пожар.



По данным местных "спасателей", практически полностью выгорела больничная палата. Огнем повреждены стены, два оконных блока, два дверных блока, уничтожены кровать, холодильник, а также другие вещи, находившиеся в палате. Погиб один пациент.



Для ликвидации огненного ЧП привлекалось девять единиц техники и 32 человека личного состава. Пожар был ликвидирован в 14:02 (по московскому времени). Причина возгорания уточняется.