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Архив - Донецкая область

По силам АТО выпустили почти две сотни мин калибра 120 мм

14.01.2018 17:47
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По силам АТО выпустили почти две сотни мин калибра 120 мм

В пресс-центре штаба антитеррористической операции просят представители СМИ "не выдергивать слова из контекста".

"Просьба к представителям средств массовой информации, которые используют в своих публикациях и сюжетах информацию, предоставленную пресс-центром штаба АТО, а не выдергивать слова из контекста, особенно те, что касаются количества и характера обстрелов", - отмечается в обращении, опубликованном сегодня пресс-центром..

Речь, в частности, идет о том, что противник впервые в этом году применил артиллерийские системы калибра 122 мм 13-го января по позициям украинских воинов вблизи Водяного.

"Использование врагом вооружения более 100 мм, запрещенного минскими договоренностями, с начала 2018 года уже фиксировались на различных направлениях, - подеривают в пресс-центре штаба АТО. - В течение 4-13 января российско-оккупационные войска применили по украинским позициям почти две сотни мин калибра 120 мм".



Теги: Донбасс, АТО, мины, обстрелы, пресс-центр
 
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